Курсирование электрички Псков – Великие Луки продлили до 11 апреля

Курсирование пригородного поезда Псков – Великие Луки решили продлить до 11 апреля. Сообщение по этому маршруту осуществляется три раза в неделю. Электрички ходят по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд по маршруту Псков – Великие Луки запустили в середине июля 2020 года в тестовом режиме на два месяца. Каждые два месяца специалисты анализируют востребованность и актуальность маршрута. После этого принимается решение о дальнейшем курсировании электрички.

Псковское агентство информации поясняет, что пассажиропоток по направлению Псков – Великие Луки продолжает оставаться нестабильным. По этой причине назначение поезда на постоянной основе невозможно.