Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Эксперты заявили о превращении пандемии коронавируса в эндемию
Общество
Правительство выделит свыше 25,4 млрд рублей на финансирование медучреждений
Мир
Премьер Украины заявил об отсутствии препятствий для вступления страны в НАТО
Общество
ГП утвердила обвинение против норильских чиновников из-за аварии на ТЭЦ
Мир
На Украине сравнили с актом капитуляции выполнение Минских соглашений
Мир
Взрыв на газораспределительном узле в Луганске признали диверсией
Спорт
Карацев встретится с Джоковичем в полуфинале Australian Open
Мир
Посол РФ опроверг сведения о гибели российских инструкторов в ЦАР
Политика
Дегтярев доложил Путину о работе властей Хабаровского края за полгода

Курсирование электрички Псков – Великие Луки продлили до 11 апреля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курсирование пригородного поезда Псков – Великие Луки решили продлить до 11 апреля. Сообщение по этому маршруту осуществляется три раза в неделю. Электрички ходят по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд по маршруту Псков – Великие Луки запустили в середине июля 2020 года в тестовом режиме на два месяца. Каждые два месяца специалисты анализируют востребованность и актуальность маршрута. После этого принимается решение о дальнейшем курсировании электрички.

Псковское агентство информации поясняет, что пассажиропоток по направлению Псков – Великие Луки продолжает оставаться нестабильным. По этой причине назначение поезда на постоянной основе невозможно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021