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В Испании рэпера приговорили к сроку за публикации в Twitter

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Испанского рэпера приговорили к сроку за публикации в Twitter. Пабло Аселя обвиняют в клевете на корону и одобрении терроризма. Артист писал о жестокости полицейских на митингах, передает телеканал «Известия». Рэперу назначили наказание в виде 9 месяцев заключения. Асель должен был сдаться полиции до 12 февраля. Однако артист заявил, что не собирается добровольно садиться в тюрьму. Рэпер вместе со сторонниками забаррикадировался в университете. Силовикам пришлось штурмовать вуз, чтобы задержать Аселя. Обвинения из-за высказываний в соцсетях вызвали недовольство. Артиста поддержали в Испании и других странах мира. Уголовное дело против рэпера называют нарушением свободы слова.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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