ЕС обвинил TikTok в отсутствии защиты детей от опасного контента

Евросоюз обвинил TikTok в нарушении прав пользователей. На социальную сеть подали жалобу в специальную комиссию, передает телеканал «Известия». По мнению организации, TikTok не обеспечивает защиту детей от опасного контента и скрытой рекламы. По данным защитников, TikTok получает безусловное право на использование роликов без вознаграждения для автора. Претензии есть и к сбору личных данных пользователей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.