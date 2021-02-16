Россия вошла в топ-10 стран по объему рынка фриланса. В 2020 году показатель составил свыше $41 млрд. По данным аналитиков, к 2025 году объем рынка достигнет $102 млрд. Согласно исследованиям, в лидерах рынка — США, Индия, Канада и Великобритания, передает телеканал «Известия». В первую десятку также вошли Филиппины, Бангладеш, Румыния, Украина и Пакистан. Общий объем мирового рынка фриланса в 2020 году — $6,54 трлн. По мнению аналитиков, темпы роста во всех странах будут продолжат увеличиваться и дальше. Причина — желание компаний снизить издержки бизнеса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.