Как сообщает агентство Associated Press, Дональд Трамп намерен участвовать в политической жизни США. Бывший президент возобновит общение с журналистами. Дальнейшие планы он обсуждает с политическими консультантами, передает телеканал «Известия».

Тем не менее уже известно, что Трамп будет готовиться к промежуточным выборам в 2022 году. В Штатах пройдет голосование по составу сената. Политик хочет оказать помощь Республиканской партии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.