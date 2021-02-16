Заложенные по ипотеке квартиры должников отправят на электронные торги

Заложенное по ипотеке недвижимое имущество должников отправят на электронные торги. Правительство внесло в Госдуму дополнения к федеральным законам. В частности, на электронных площадках будут продавать арестованное имущество, сообщает телеканал «Известия».

В кабмине считают, что новая система повысит прозрачность торгов. Местами проведения аукционов станут проверенные площадки, которые отобрали в правительстве.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.