В Канаде запустят программу выкупа оружия у населения. Сейчас правительство решает вопрос о компенсациях владельцам оружия. Граждане будут участвовать в проекте добровольно, сообщает телеканал «Известия».

Власти страны ужесточают оружейные законы. В 2020 году под запрет попали 1,5 тыс. видов штурмовых винтовок. Планируется ввести ограничение на использование пистолетов.

Новые нормы ввели после массового убийства прошлой весной. 18 апреля стоматолог из Новой Шотландии Гэбриел Уортман застрелил 16 человек.

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