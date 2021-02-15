Баню Сары-Гюзель отреставрируют в Бахчисарае

В Крыму нашли подрядчика для разработки проекта и реставрации двух объектов, входящих в комплекс Ханского дворца в Бахчисарае: бани Сары-Гюзель и надгробной ротонды.

Работы стоимостью в 34,4 млн рублей должны быть выполнены до конца 2022 года, сообщает Крыминформ. Ранее власти определили общество с ограниченной ответственностью СК «Строй Мир Реконструкция» единственным исполнителем второй очереди ремонтно-реставрационных работ Ханской мечети в Бахчисарае. В декабре 2020 года акционерное общество «Реставрационные компании» было определено единым подрядчиком разработки научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Гарем» в Ханском дворце.

Противоаварийные и реставрационные работы на 14 объектах историко-культурного и археологического музея-заповедника «Ханский дворец» в Бахчисарае планировалось завершить к концу 2022 года.

Ранее стало известно, что подрядчик реставрации «Ласточкина гнезда» ООО «Дизайн» разработает проект противоаварийных работ Воронцовского дворца в Алупке у подножия горы Ай-Петри. На эти цели выделено 236,4 млн рублей. Контракт заключается до конца 2022 года. В рамках федеральной целевой программы в ближайшие пять лет должны завершиться ремонтно-реставрационные работы на шести объектах, среди которых комплекс сооружений Воронцовского дворца.