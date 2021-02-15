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Более 250 семей получат сертификаты на жилье в Тамбовской области

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В Тамбовской области в этом году планируется выдать молодым семьям 272 сертификата на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает региональная администрация.

В 2021 году на выплаты по программе «Молодежи доступное жилье» предусмотрено 249 млн рублей. Размер сертификата зависит от количества членов семьи. Потратить его можно на улучшение условий жилья или на строительство, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В некоторых муниципалитетах вручение сертификатов уже состоялось. Например, в Мичуринском районе их получили 13 семей.

Программа «Молодежи доступное жилье» действует в регионе с 2007 года. За это время соцвыплаты получила 5051 семья. Из них 363 семь стали обладателями сертификата в прошлом году.

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