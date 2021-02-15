В Госдуме рассмотрели законопроект о налогообложении цифровых валют

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрел законопроект о налогообложении цифровых валют. Комитет по законодательству подготовил замечания к документу, сообщает телеканал «Известия». Проект закона предлагает признать любую криптовалюту имуществом. Граждан и компании хотят обязать извещать ФНС о цифровой валюте. Если оборот за год достиг 600 тыс. рублей — декларация обязательна. Налоговикам разрешат требовать выписки с цифровых счетов. В Гражданском кодексе РФ пока нет понятия «цифровая валюта». Употребление термина в налоговых законах создаст неопределенность. Согласно принятому полгода назад закону о цифровых финансовых активах их нельзя использовать как средство платежа в нашей стране. Кредиторы окажутся в худшем положении по сравнению с ФНС. Сначала надо закрепить категорию «цифровая валюта» в ГК РФ.

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