Свежее пополнение: как отправляли корабль на МКС

С космодрома Байконур на МКС отправился корабль «Прогресс МС-16». На его борту находится 2,5 т грузов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности экипажа космической станции и проведения научных экспериментов. Как проходил старт ракеты-носителя — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Роскосмос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома 15 февраля в 07:45:05 мск
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Фото: Роскосмос
Спустя 8 минут 48 секунд корабль отделился от третьей ступени носителя и вышел на целевую орбиту
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Фото: Роскосмос
Специалисты Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС в Королеве приступили к управлению полетом корабля
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Фото: Роскосмос
Через двое суток после старта с Земли — в 09:20 17 февраля — «Прогресс МС-16» должен причалить к модулю «Пирс» российского сегмента МКС
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Фото: Роскосмос
Стыковка будет проводиться в автоматическом режиме под контролем Центра управления полетами и находящихся на станции российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова
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Фото: Роскосмос
«Прогресс МС-16» везет на станцию 600 кг топлива и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также ремонтно-восстановительный комплект — набор армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля «Звезда»
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Фото: Роскосмос
Среди почти 1,5 тыс. кг различного оборудования и материалов находятся ресурсная аппаратура бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения
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Фото: Роскосмос
Кроме того, корабль доставит экипажу 420 л питьевой воды системы «Родник», стандартные рационы питания и свежие продукты, а также одежду
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Фото: Роскосмос
С помощью укладок «Нейролаб» будет проведена серия медицинских экспериментов по изучению влияния длительного полета на качество профессиональной деятельности космонавтов. Пробники «Биодеградация» позволят провести мониторинг состава микроорганизмов в атмосфере МКС и изучить их влияние на окружающие материалы в космических условиях
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Фото: Роскосмос
С помощью «Фотобиореактора» будет исследована возможность получения продуктов питания и кислорода из водорослей, а «Каскад» станет лабораторией для разработки эффективных методов биотехнологического производства клеточных культур в условиях микрогравитации
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Фото: Роскосмос
Экспериментальные материалы «Асептик» помогут разработать средства обеспечения стерильности при выполнении биоэкспериментов в космических условиях
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Фото: Роскосмос
Запуск корабля изначально планировали на декабрь 2020-го, но перенесли на 2021-й из-за необходимости дополнительных проверок
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