Свежее пополнение: как отправляли корабль на МКС

С космодрома Байконур на МКС отправился корабль «Прогресс МС-16». На его борту находится 2,5 т грузов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности экипажа космической станции и проведения научных экспериментов. Как проходил старт ракеты-носителя — в фотогалерее «Известий»