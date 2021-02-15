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Google оштрафована во Франции на €1,1 млн

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Google заплатит Франции штраф в размере €1,1 млн. Рейтинг французских гостиниц в поисковике был некорректным. Google использовала при оценке отелей собственный алгоритм, передает телеканал «Известия». Результаты сильно отличались от принятой во Франции классификации гостиниц. Нарушения выявило Генеральное управление по конкуренции Французской Республики, которое провело специальное расследование на основе многочисленных жалоб отельеров страны. Дело передали в прокуратуру, с которой Google договорилась.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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