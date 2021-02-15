Ученые нашли жизнь почти под километровым слоем льда

Британские ученые нашли жизнь на дне моря в Антарктиде. Живые организмы обнаружили во время бурения скважин под слоем льда толщиной 890 м. Существа, похожие на губки, облепили валуны на дне. Больше 20 образцов еще предстоит идентифицировать, передает телеканал «Известия». Ранее считалось, что под ледниками, в холоде и темноте, могут существовать лишь маленькие и подвижные организмы. Среди них черви, медузы, криль, некоторые рыбы. Ученым предстоит узнать, как губки выживают в таких условиях.

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