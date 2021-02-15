Один человек пострадал при обрушении строительных лесов на Лубянке в Москве

Строительные леса обрушились на Лубянском проезде в Москве. Один человек пострадал. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщили в понедельник, 15 февраля, в управлении МЧС.

Как уточняет РЕН ТВ, причина происшествия пока неизвестна. Площадь обрушения составила 600 кв м.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта рассказали, что в районе обрушения строительных лесов образовалась пробка, автомобильное движение затруднено.

«Лубянский проезд, д. 21, стр. 2: по информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение открыто по одной полосе», — следует из сообщения ведомства.

В сентябре прошлого года в Севастополе во время ремонта фасада многоэтажного дома обрушились строительные леса. Пострадал один человек. Его госпитализировали с травмами средней тяжести.