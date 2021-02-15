Tesla может открыть завод в Индии

Tesla планирует открыть свой первый завод в Индии. По данным газеты The Hindustan Times, предприятие должно начать работу в 2021 году. На заводе будут выпускать доступные для страны электрокары, передает телеканал «Известия». Tesla надеется максимально использовать рынок, который только создается в Индии. При этом электрокары могут оказаться дороже, чем планируется из-за высоких налогов, отмечает газета.

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