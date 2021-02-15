Илон Маск призвал владельцев Dogecoin продать криптовалюту

Илон Маск призвал крупных владельцев криптовалюты Dogecoin продать часть своих средств. Бизнесмен уверен, что концентрация монет создает проблемы, передает телеканал «Известия». Какие именно неприятности возникают, Маск не уточнил. Предприниматель не первый раз высказывается о криптовалютах. В начале февраля Маск поднял стоимость Dogecoin лишь одной записью на своей странице в Twitter.

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