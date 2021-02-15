Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Новости компаний
Производитель медицинского спирта опроверг данные о дефиците этанола в России
Мир
В Японии заявили о намерении вести настойчивые переговоры по Курилам
Мир
Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину «Спутник V»
Общество
В Минтруде сообщили о постепенной стабилизации рынка труда в России
Общество
На Курилах проснулся вулкан Пик Сарычева
Общество
Ракета с кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Эксперты заявили о снижении спроса у российской молодежи на ипотеку
Спорт
Медведев победил Макдональда и вышел в четвертьфинал Australian Open
Мир
США выделят $2,5 млн на развитие СМИ и гражданского общества на Балканах

Илон Маск призвал владельцев Dogecoin продать криптовалюту

0
Выделить главное
вкл
выкл

Илон Маск призвал крупных владельцев криптовалюты Dogecoin продать часть своих средств. Бизнесмен уверен, что концентрация монет создает проблемы, передает телеканал «Известия». Какие именно неприятности возникают, Маск не уточнил. Предприниматель не первый раз высказывается о криптовалютах. В начале февраля Маск поднял стоимость Dogecoin лишь одной записью на своей странице в Twitter.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021