В российском законодательстве может появиться термин «бесхозяйная земля». Законопроект о новой норме подготовил Минсельхоз, передает телеканал «Известия».

Ведомство предлагает считать бесхозяйными территории, собственники которых неизвестны либо отказались от участков, а также земли, не зарегистрированные в Едином государственном реестре прав недвижимости. Минсельхоз предлагает упростить передачу таких территорий государству, которое получит их без решения суда или в упрощенном порядке судопроизводства.

Депутаты и эксперты к новым нормам отнеслись неоднозначно. С одной стороны, они признают наличие в России большого количества необрабатываемых земель, с другой — считают, что отдавать решение проблемы на откуп чиновникам, минуя суды, не стоит.

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