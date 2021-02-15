В гонке NASCAR произошла авария с участием 16 автомобилей

Авария с участием 16 машин произошла во время первой гонки нового сезона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) «Дайтона 500» в американском штате Флорида, передает телеканал «Известия».

Массовое столкновение произошло на 15-м круге из 200. Разворот одного из участников привел к цепной реакции, в итоге в завале поучаствовало 16 машин, многие из которых не смогут продолжить гонку.

Заезд был остановлен желтыми флагами, которые позже сменились красными из-за надвигающейся на трассу грозы. На данный момент неизвестно, когда гонка будет возобновлена.

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