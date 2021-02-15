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Роспотребнадзор сообщил о регистрации теста на британский штамм

Первый тест на британский штамм коронавируса зарегистрировали в России

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Зарегистрирован первый тест на выявление британского штамма коронавируса. Систему разработал ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, передает телеканал «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что подобная система является первой в мире, а испытания на клинических образцах штамма показали высокую точность. Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса, а также других инфекционных возбудителей, для которых требуется быстрое массовое тестирование.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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