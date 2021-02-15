Первый тест на британский штамм коронавируса зарегистрировали в России

Зарегистрирован первый тест на выявление британского штамма коронавируса. Систему разработал ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, передает телеканал «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что подобная система является первой в мире, а испытания на клинических образцах штамма показали высокую точность. Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса, а также других инфекционных возбудителей, для которых требуется быстрое массовое тестирование.

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