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В России началась длинная рабочая неделя

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В России стартовала единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Затем россиян ожидают длинные выходные с 21 по 23 февраля и короткая трехдневная рабочая неделя, об этом в понедельник, 15 февраля, напомнили в Роструде.

Жителям России предстоит работать на один день дольше до 20 февраля, зато потом они будут праздновать День защитника Отечества и отдыхать с 21 по 23 февраля. Следующая постпраздничная рабочая неделя сократится до трех дней — с 24 по 26 февраля.

Следующие длинные выходные будут в марте с 6 по 8 марта. Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней.

Также в 2020 году россиян ждут выходные с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря.

17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса. Однако в ведомстве пообещали, что этот момент учтут при переносе выходных дней в следующем году.

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