Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Мьянме почти полностью отключили интернет
Общество
Московских автомобилистов призвали пересесть в понедельник на общественный транспорт
Мир
В Каталонии завершилось голосование на выборах в региональный парламент
Наука
Эмиратский зонд Hope отправил первый снимок Марса
Общество
Савельев допустил переход самолетов на водородное топливо к 2035 году
Культура
Лоза призвал Россию петь на «Евровидении» на русском языке
Армия
Решение о закупке БМПТ «Терминатор-2» примут после года испытаний
Спорт
Конькобежец Румянцев взял бронзу на дистанции 10 км на ЧМ в Нидерландах
Мир
Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы на юго-западе страны

Пожарные ликвидировали крупное возгорание в хостеле в центре Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарные потушили крупное возгорание в хостеле в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России в воскресенье, 14 февраля.

Согласно сообщению, пожар на Мясницкой улице локализовали в 21:40, а в 22:07 полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 500 кв. м, в результате возгорания частично обрушилась кровля здания. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание или другая неисправность электропроводки, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее 14 февраля стало известно, что пожар в хостеле произошел по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3. Сообщалось об одном пострадавшем, который, по предварительным данным, отравился продуктами горения. Из здания вывели 35 человек.

Из-за возгорания движение транспорта по улице Мясницкой полностью перекрыто, сообщает дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021