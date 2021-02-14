Пожарные ликвидировали крупное возгорание в хостеле в центре Москвы

Пожарные потушили крупное возгорание в хостеле в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России в воскресенье, 14 февраля.

Согласно сообщению, пожар на Мясницкой улице локализовали в 21:40, а в 22:07 полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 500 кв. м, в результате возгорания частично обрушилась кровля здания. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание или другая неисправность электропроводки, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее 14 февраля стало известно, что пожар в хостеле произошел по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3. Сообщалось об одном пострадавшем, который, по предварительным данным, отравился продуктами горения. Из здания вывели 35 человек.

Из-за возгорания движение транспорта по улице Мясницкой полностью перекрыто, сообщает дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.