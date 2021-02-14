Умер посол Украины в КНР Камышев

Посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался в возрасте 64 лет. Об этом написал на своей странице в Twitter глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в воскресенье, 14 февраля.

«Печальная новость... На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев», — отметил он.

По словам министра, «известный профессионал» за долгие годы дипломатической работы внес «выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока».

«Светлая память и искренние соболезнования близким», — подчеркнул Кулеба.

Камышев родился в 1956 году в Днепропетровске. Окончил экономический факультет Донецкого государственного университета и Дипломатическую академию МИД России.

В МИД Украины попал в 1994 году, заняв пост первого секретаря управления международного экономического и научно-технического сотрудничества ведомства. В том же году был назначен первым секретарем, советником посольства Украины в Египте, проработав на этой должности до 1998 года.

С 1998 по 2001 год — советник-посланник, временный поверенный в делах Украины в Ливии и Сирии (по совместительству). С 2004 по 2009 год занимал пост украинского посла в КНР и Монголии (по совместительству).

В декабре 2019-го был назначен послом Украины в КНР.

С августа по декабрь 2019 года являлся советником руководителя офиса президента Украины, в 2010–2014 годах работал в кабмине страны.