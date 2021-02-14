Сборная России по хоккею обыграла Чехию и досрочно выиграла Евротур

Сборная России по хоккею в девятый раз выиграла Евротур. Наша команда обыграла Чехию в матче третьего тура со счетом 7:4. В результате чего российские хоккеисты стали победителями досрочно, сообщает телеканал «Известия». Проигравшие чехи опустились на четвертую позицию. Второе место заняла сборная Швеции. Третья позиция — у сборной Финляндии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.