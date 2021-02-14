Синоптики обещают москвичам холодную весну и жаркое лето

Синоптик пообещал москвичам холодные март и апрель. Температура в первые весенние месяцы будет на 1–4 °C ниже нормы. Начало климатической весны обычно приходится на 27 марта, сообщает телеканал «Известия». Оттепель начнется на неделю-две позже обычного. Сход снега произойдет не раньше15–20 апреля. В лесах снежный покров может продержаться до 1 мая. Но вторая половина апреля и май будут теплыми.

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