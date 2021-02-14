В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе

В Роструде напомнили, что новая рабочая неделя будет длиннее обычного. Суббота — 20 февраля — объявлена рабочим днём. Однако 21, 22 и 23 февраля россияне будут отдыхать. После гражданам предстоит всего три трудовых дня – 24-е, 25-е и 26-е, сообщает телеканал «Известия». Режим работы изменили из-за Дня защитника Отечества. Следующие длинные выходные запланированы на март.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.