США признали проблему с мирными жертвами своих ударов в Сирии и Ираке

Аналитики работающей на правительство США американской корпорации RAND признали проблему с числом жертв авиаударов военно-воздушных сил страны среди мирных жителей Ирака и Сирии и рекомендовали снизить гражданские потери в будущем. Такие данные содержатся в 500-страничном исследовании — «Воздушная война против Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Работа посвящена анализу действий авиации западной коалиции во главе с США в Сирии и Ираке в период с августа 2014 по март 2019 года. В документе указано, что неуправляемые бомбы рекомендовано применять только в безлюдных местах, а также сообщается, что необходимо в достаточном количестве закупить высокоточных боеприпасов и увеличить число наземных разведчиков-корректировщиков, чтобы обеспечить достаточное целеуказание.

Аналитики не стали указывать собственную оценку числа потерь среди мирного населения Ирака и Сирии, которые погибли в результате авиаударов США и западной коалиции. По официальным данным, с 2014 года по лето 2019 года в обеих странах было убито 1319 мирных жителей. При этом британская мониторинговая группа Airwars указывает, что это число может быть в 10 раз больше и составить до 13 тыс. жертв.

26 июля сообщалось, что с 2014 года в результате ударов возглавляемой США коалиции в Сирии и Ираке погибли более 1,3 тыс. мирных жителей.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). В САР американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.