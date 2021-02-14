На МКАД установят более 40 пунктов обогрева и питания для водителей
На всем протяжении МКАД откроют более 40 точек обогрева. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает телеканал «Известия».
Водители смогут бесплатно поесть и зарядить свою технику. Рядом с палатками поставят туалетные кабины. Вдоль шоссе продолжат дежурить тягачи, чтобы вытаскивать машины из сугробов.
Власти просят граждан отказаться от поездок на личных авто. Машины могут мешать сотрудникам ЖКХ очищать дороги.
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