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На МКАД установят более 40 пунктов обогрева и питания для водителей

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На всем протяжении МКАД откроют более 40 точек обогрева. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает телеканал «Известия».

Водители смогут бесплатно поесть и зарядить свою технику. Рядом с палатками поставят туалетные кабины. Вдоль шоссе продолжат дежурить тягачи, чтобы вытаскивать машины из сугробов.

Власти просят граждан отказаться от поездок на личных авто. Машины могут мешать сотрудникам ЖКХ очищать дороги.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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