В Вязьме перезахоронили останки 126 погибших в войне 1812 года
На Екатерининском кладбище Вязьмы в Смоленской области перезахоронили останки 126 человек, погибших в этих местах при отступлении армии Наполеона в ноябре 1812 года, сообщает телеканал «Известия».
В церемонии приняли участие французские дипломаты, представители рода принцев Мюратов (потомков наполеоновского маршала Иоахима Мюрата) и императорского дома Романовых, а также около ста реконструкторов в военной форме 1812 года и рота почетного караула.
В ходе церемонии прозвучали русский и французский гимны, прошла литургия с участием православных и католических священников.
Останки были обнаружены в 2019 году в ходе российско-французской археологической экспедиции, организованной Фондом развития русско-французских исторических инициатив.
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