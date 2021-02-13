ДТП с участием порядка 20 машин произошло под Симферополем

На Московской трассе неподалеку от Симферополя произошла авария с участием порядка 20 автомобилей. Об этом сообщают жители Крыма в соцсетях в субботу, 13 февраля.

На опубликованных кадрах видны три машины, которые также стали участницами ДТП. Автомобили занесло и развернуло на заснеженной дороге. При этом несколько машин съехали на обочину, которую плохо видно из-за снегопада, сообщает РЕН ТВ.

Судя по ролику, в ДТП также участвовал грузовик.

«Побилось очень много автомобилей по трассе в сторону Джанкоя. Будьте предельно осторожны. Предупредите всех знакомых», — отмечается в сообщении в группе «Инцидент.Крым» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в субботу в Краснодарском крае на федеральной трассе А-146 около станицы Северская произошло ДТП с участием 12 автомобилей, четырех большегрузов и автобуса. Пострадал по меньшей мере один человек. Движение по трассе в сторону Краснодара было затруднено.