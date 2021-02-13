В Италии прошла церемония присяги нового правительства

Новое правительство Италии приступило к работе. Сформированный кабмин страны привели к присяге. В торжественной церемонии принял участие президент страны Серджо Маттарелла. Ушедший в отставку Джузеппе Конте передал дела новому премьеру, передает телеканал «Известия». Кабмин Италии возглавил экс-глава Европейского центробанка Марио Драги. При этом на своих должностях остались главы МИДа, МВД и минобороны. Также посты сохранили руководители минздрава и минкульта Италии.

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