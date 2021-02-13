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Журналистам украинских закрытых каналов запретили посещать парламент

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Журналистов украинских закрытых каналов лишили аккредитации в Верховной раде. Работникам «112», ZIK и NewsOne запретили посещать парламент страны. С 3 февраля по указу Зеленского каналы прекратили вещание, а в настоящее время совет по нацбезопасности и обороне добивается блокировки этих трансляций СМИ на YouTube. Кроме того, ранее была инициирована еще одна проверка канала «Наш», открыто критикующего власть, передает телеканал «Известия». Офис редакции регулярно осаждают украинские радикалы. Здание канала «Наш» трижды за неделю пытались взять штурмом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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