Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов скончался утром в субботу, 13 февраля, на 86-м году жизни. Об этом сообщил представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев.

«Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта олимпийский чемпион, писатель, Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек», — написал стронгмен на своей странице в Instagram.

Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года. В 1960 году он стал олимпийским чемпионом, а на Играх в 1964-м взял серебро. Также Власов является четырехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы.

Спортсмен установил 41 рекорд СССР и 31 рекорд мира.