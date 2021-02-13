В США прошла протестная акция в поддержку ввода налога на богатство

Под окнами офиса губернатора Нью-Йорка прошла акция протеста. Демонстранты требуют ввести налог на богатство. По их мнению, новый закон мог бы решить проблему с растущей бедностью. Разрыв между богатыми и бедными в США стал еще сильнее во время пандемии, передает телеканал «Известия». По официальным данным, около 40 млн американцев — нищие, 500 тыс. — бездомные.

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