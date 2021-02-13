Россия выдала Италии участника мафиозной организации

РФ выдала Италии участника мафиозной организации. Подозреваемого год назад задержали в Екатеринбурге. Вячеслав Бану обвиняется в вымогательстве денег у водителей, сообщает телеканал «Известия». По версии следствия, правонарушения были сопряжены с применением насилия. На территории Италии мужчина проходит по 28 эпизодам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.