На МКС осенью начнут тестировать материал для защиты космонавтов от радиации

Космонавт Антон Шкаплеров рассказал о своем полете на Международную космическую станцию (МКС), в рамках которого в октябре 2021 года могут начать тестирование нового материала из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации. На эту тему он высказался в эфире программы «Большой космос», опубликованной 13 февраля на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

«Когда я полечу в октябре, во время моего полета космического я смог бы начать эксперимент (проверка нового материала из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации. — Ред.)», — сказал Шкаплеров.

По его словам, проведение эксперимента займет больше полугода для того, чтобы понять, насколько такая ткань защищает от радиации. В рамках эксперимента на МКС будут размещены специальные датчики: одни будут обернуты новым материалом, другие — нет.

«Они будут экспонироваться на станции: внутри самой станции, возможно, во время выхода в открытый космос», — пояснил космонавт.

Новый материал был разработан Белгородским государственным технологическим университетом имени Шухова и Центром подготовки космонавтов (ЦПК). Он представляет собой многослойный полимер — углеродный композит.

Ранее сообщалось, что 5 октября 2021 года на 12 суток на «Союзе МС-19» на МКС прилетит экипаж из трех человек: космонавта Шкаплерова и двух участников космического полета.

3 ноября 2020 года пресс-служба «Роскосмоса» уточнила, что в рамках этого полета на станцию отправится российская актриса для съемок в космосе первого художественного фильма. Корпорация запустила конкурс, победительница которого получит главную роль в киноленте. О полете второго «туриста» не говорилось.