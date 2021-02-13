Прямой эфир
Мир
Журналистов закрытых украинских телеканалов лишили аккредитации в раде
Общество
Химик Дмитрий Топчиев умер в возрасте 80 лет в Москве
Общество
В Минпросвещения заявили о контроле над ситуацией с COVID-19 в школах
Спорт
Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Мир
В МВФ заявили о безрезультатной работе миссии на Украине
Мир
В мире выявили более 108 млн случаев COVID-19
Мир
Шесть человек пострадали при взрыве недалеко от здания парламента в Сомали
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордную высоту сугробов в Москве
Общество
Власти Москвы сообщили о штатной работе энергосистемы во время снегопада

Химик Дмитрий Топчиев умер в возрасте 80 лет в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и российский химик, лауреат премии имени С.В. Лебедева Академии наук СССР Дмитрий Топчиев скончался на 81-м году жизни в Москве, передает 13 февраля телеканал РЕН ТВ.

По его данным, тело ученого нашли в квартире на Ленинском проспекте. Признаков насильственной смерти выявлено не было.

Предварительно установлено, что химик умер в результате острой сердечной недостаточности рано утром 12 февраля.

Сын главного ученого секретаря Президиума АН СССР (1949–1959) Александра Топчиева Дмитрий окончил Московский нефтяной институт им. Губкина и работал в институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН.

С 1977 по 2001 год он занимал пост заведующего лабораторией химии полиэлектролитов и поверхностно-активных полимеров.

В 1984 году Топичев удостоился премии имени Лебедева за цикл работ «Радикальная полимеризация ионизирующихся мономеров». Кроме того, ученого был обладателем ордена «Знак Почета».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021