Химик Дмитрий Топчиев умер в возрасте 80 лет в Москве
Советский и российский химик, лауреат премии имени С.В. Лебедева Академии наук СССР Дмитрий Топчиев скончался на 81-м году жизни в Москве, передает 13 февраля телеканал РЕН ТВ.
По его данным, тело ученого нашли в квартире на Ленинском проспекте. Признаков насильственной смерти выявлено не было.
Предварительно установлено, что химик умер в результате острой сердечной недостаточности рано утром 12 февраля.
Сын главного ученого секретаря Президиума АН СССР (1949–1959) Александра Топчиева Дмитрий окончил Московский нефтяной институт им. Губкина и работал в институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН.
С 1977 по 2001 год он занимал пост заведующего лабораторией химии полиэлектролитов и поверхностно-активных полимеров.
В 1984 году Топичев удостоился премии имени Лебедева за цикл работ «Радикальная полимеризация ионизирующихся мономеров». Кроме того, ученого был обладателем ордена «Знак Почета».