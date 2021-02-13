Эстонский суд отклонил жалобу на закрытие последней русской школы в городе Кейла

Окружной суд эстонской столицы в пятницу, 12 февраля, отклонил жалобу на решение о закрытии единственной русской школы в городе Кейла, сообщает телеканал «Известия».

Суд отклонил поданную ранее апелляцию родителей школьников и оставил в силе принятое в августе прошлого года решение Таллинского административного суда о закрытии учебного заведения.

Ранее, 26 ноября 2019 года, городское собрание Кейлы подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии эстонской Кейлаской школы и Кейлаской основной школы. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс, где обучение проходит на русском языке, в городе не было. Правозащитная некоммерческая организация (НКО) «Русская школа Эстонии» выразила протест. Также против этого решения выступили попечительский совет Кейлаской основной школы, а также многие родители, организовав пикет.

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