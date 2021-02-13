Минстрой разработал правила строительства приютов для животных

Минстрой РФ подготовил свод правил, которые устанавливают нормативные требования к проектированию и строительству приютов для животных, сообщает телеканал «Известия».

Согласно новым правилам, в приюте может находиться не более 300 животных, в случае если их число превышено, земельные участки, на которых расположены павильоны с вольерами для содержания собак, должны иметь между собой зооветеринарный разрыв — 60 м.

Также обязательно наличие лечебной зоны, при строительстве должны учитываться требования по планировке вольеров и многое другое.

Документ также вводит классификацию приютов по принадлежности (государственные, муниципальные и частные), по типу содержания (отдельно для собак или кошек и смешанного типа), по строительным характеристикам зданий и сооружений (капитальные здания, временные, модульные здания, в том числе из сборно-разборных конструкций).

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