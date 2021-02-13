Впервые за 25 лет конькобежка из РФ стала чемпионкой мира на 500 м
Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в нидерландском Херенвене. Спортсменка одержала победу на дистанции 500 метров и стала первой за 25 лет россиянкой, победившей в этом виде соревновательной программы, передает телеканал «Известия».
Россиянка финишировала с результатом 37,141 сек. Наши спортсмены выступают под флагом Союза конькобежцев РФ.
На награждении вместо гимна страны впервые прозвучала музыка Чайковского. В 1996-м золото в забеге на 500 м досталось Светлане Журовой.
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