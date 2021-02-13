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Впервые за 25 лет конькобежка из РФ стала чемпионкой мира на 500 м

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Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в нидерландском Херенвене. Спортсменка одержала победу на дистанции 500 метров и стала первой за 25 лет россиянкой, победившей в этом виде соревновательной программы, передает телеканал «Известия».

Россиянка финишировала с результатом 37,141 сек. Наши спортсмены выступают под флагом Союза конькобежцев РФ.

На награждении вместо гимна страны впервые прозвучала музыка Чайковского. В 1996-м золото в забеге на 500 м досталось Светлане Журовой.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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