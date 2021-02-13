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На Украине стоматолог избила ребенка во время приема

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Стоматолог несколько раз ударила мальчика во время лечения в украинском городе Ровно. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как ребенка держат врач и медсестра, однако тот дергается на кушетке. В какой-то момент женщина приподнимает ребенка и несколько раз бьет его головой о кушетку, пишет РЕН ТВ.

Автор видео подписал, что его знакомые тоже водили детей на лечение к этому врачу, а также заявил, что «до сих пор не верит, как так можно вести себя с ребенком».

По данным издания «Страна.ua», избиение ребенка произошло полгода назад. Предположительно, это не единичный случай издевательств над детьми.

Сама врач заявила, что видео является ненастоящим и она уже обратилась к адвокату. По ее словам, запись к ней расписана на два месяца вперед, и если бы она была «плохая», то клиентов бы у нее не было.

По факту происшествия сотрудники полиции начали проверку. Идет расследование по статьям о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей с тяжелыми последствиями для ребенка и об умышленном легком телесном повреждении. Врачу грозит до трех лет тюрьмы.

В январе 2020 года дантист в Уссурийске нанес побои женщине с трехлетним ребенком на руках. В результате инцидента женщина получила сотрясение мозга и перелом указательного и среднего пальцев.

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