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Дело возбудили по факту гибели ребенка в ДТП в Мурманской области

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В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в дорожной аварии, произошедшей в конце 2020 года. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным ведомства, 19 декабря под поселком Зверсовхоз на трассе столкнулись три машины. В одной из них находился десятилетний мальчик, он погиб, уточняет ИА FlashNord.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Крыму, в результате которого погибли три сотрудника полиции. Служебный автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников полиции и один подследственный, направлялся в следственный изолятор в Симферополе, когда в него врезалась Skoda Fabia. Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда водитель Skoda объезжал движущегося в попутном направлении велосипедиста и выехал на полосу встречного движения.

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