Открытие Литературного музея перенесли на 2022 год в Нижнем Новгороде

Сроки реставрации Литературного музея имени Горького в Доме Бурмистровой продлили до 2022 года в Нижнем Новгороде. В здании ведутся активные работы.

Ранее власти предполагали, что реставрацию удастся завершить к 800-летию города. По словам градозащитницы Анны Давыдовой, так быстро выполнить тонкие работы по восстановлению здания не удастся. Юбилей Нижнего Новгорода музей встретит с обновленным фасадом и окнами. Реставрация и воссоздание интерьеров продлятся дольше, музей откроется для посетителей в 2022 году. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

На текущий момент в здании почти завершены противоаварийные работы. Ведется ремонт чердачных перекрытий и кровельных конструкций. Замене подлежат балки, которые пострадали от пожара и пролива, а также сгнили от времени.

В цоколе здания обнаружены круглые проемы в стенах, а в помещении бывшей кухни выявили сохранившиеся фрагменты интерьера — напольная плитка XIX века производителя Villeroy и изразцы с «голландскими сюжетами».