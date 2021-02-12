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Завод ГАЗ выпустил 400-тысячный автомобиль в рамках сотрудничества c Volkswagen

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Компания Volkswagen Group Rus произвела на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, принадлежащем предпринимателю Олегу Дерипаске, юбилейный, 400-тысячный автомобиль методом полного цикла. Им стал Skoda Kodiaq, сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 12 февраля.

В торжественной церемонии по этому случаю участвовали генеральный директор Volkswagen Group Rus Штефан Меха и президент группы ГАЗ Вадим Сорокин. В своей речи Меха подчеркнул, что гордится продукцией, произведенной в России.

«На протяжении восьми лет мы производим автомобили, которые не только пользуются огромной популярностью у российских потребителей, но и экспортируются в различные страны, в том числе и на европейские рынки <...>. Глубокая локализация производства является одной из стратегических целей Volkswagen Group Rus на российском рынке, и мы последовательно реализуем ее на всех производственных площадках. Это помогает нам укрепить позиции на рынке, добиться производственной гибкости, а также внести свой вклад в развитие российской автомобильной промышленности», — сказал он.

Сорокин со своей стороны также высоко оценил результаты сотрудничества с Volkswagen.

«Производство легковых автомобилей Skoda на мощностях ГАЗа позволяет нам развивать бизнес и обеспечивать персонал рабочими местами. Мы также рады, что группа ГАЗ зарекомендовала себя как надежный партнер, который стабильно поставляет автомобили высокого европейского качества. Уверены, что в ближайшие годы нас ждет еще много производственных вех и ярких совместных проектов», — заключил президент группы ГАЗ.

Группа ГАЗ и Volkswagen Group Rus подписали соглашения о контрактной сборке автомобилей в 2011 году. Спустя год была запущена сборка методом полного цикла на заводе в Нижнем Новгороде. Взаимодействие началось благодаря программе международного сотрудничества, запущенной 10 лет назад на ГАЗе Олегом Дерипаской, в рамках которой были привлечены к партнерству ведущие глобальные производители, модернизированы производства и созданы новые рабочие места. На сегодняшний день предприятие производит три модели марки Skoda — Kodiaq, Octavia и Karoq.

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