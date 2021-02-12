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В 2020 году «Роснефть» открыла три крупнейших месторождения в мире

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В 2020 году «Роснефть» открыла три крупнейших в мире месторождения. Об этом сообщила нефтяная компания в рамках своей отчетности 12 февраля.

Два крупных месторождения «Роснефть» открыла на шельфе Карского моря по итогам проведенного поисково-оценочного бурения. Уникальные арктические месторождения (газовое имени Жукова и газоконденсатное имени Рокоссовского) имеют суммарные запасы в объеме 1,3 трлн куб. м газа и 55 млн т конденсата.

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«Комплексная программа бурения, реализованная «Роснефтью» в Карском море, подтвердила высокую нефтегазоносность изучаемых структур и позволила сформировать в этом районе новый нефтегазовый кластер, включающий три открытых месторождения с суммарным объемом извлекаемых запасов более 1,7 трлн куб. м газа и 185 млн т нефти и конденсата. Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря компанией обнаружено более 30 перспективных структур», — сообщили в компании.

Еще одно крупное месторождение «Роснефть» открыла на севере Красноярского края. В IV квартале 2020 года компания поставила на баланс более 500 млн т нефти и 138 млрд куб. м растворенного газа Западно-Иркинского месторождения, которое входит в мегапроект «Восток Ойл».

Согласно данным Wood Mackenzie, в 2020 году три крупнейших в мире нефтегазовых месторождения были открыты «Роснефтью» (имени Жукова, имени Рокоссовского и Западно-Иркинское). Средний ресурсный потенциал открытий превышает 4 млрд барр. н.э. У ближайших конкурентов — Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) — менее 2 млрд барр. н.э.

Также «Роснефть» продолжает развитие новых проектов на суше в рамках сформированных добывающих кластеров — Эргинского и Северо-Даниловского.

В «Роснефти» подчеркнули, что суммарная добыча жидких углеводородов на новых крупных проектах, запущенных с 2016 года, с учетом Эргинского участка и Северо-Даниловского месторождения в доле компании за 2020 год составила 19,9 млн т (403 тыс. баррелей в сутки), что на 4,8% выше год к году. За IV квартал 2020 года добыча жидких углеводородов на этих проектах составила 5,23 млн т (421 тыс. баррелей в сутки), их доля в общей добыче жидких углеводородов достигла 10,6%.

Компания также продолжает эксплуатационное бурение, подготовительные и строительно-монтажные работы на Лодочном и Северо-Комсомольском месторождениях. В рамках опытно-промышленной разработки добыча на месторождениях за прошлый год увеличилась на 23% год к году и составила 9,87 млн баррелей (1,33 млн т).

В «Роснефти» также добавили, что в ближайшие дни ожидается технический запуск газового проекта «Роспан».

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