Интерактивную карту «немецких» мест разработали в Ижевске

В Ижевске появилась интерактивная карта достопримечательностей города, в создании которых поучаствовали немцы. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии.

На данный момент на карту нанесено 15 объектов. В их числе «Лестница в небо», «Полковницкий ключ», «Дом на кирхе» и другие, пишет ИА «Сусанин».

Проект запущен активистами удмуртской организации российско-немецкой молодежи «Югендхайм».

История Ижевска, связанная с немцами, начинается после основания железоделательного завода в 1760 году. Они работали там инженерами, врачами, архитекторами. Благодаря им в городе появились первые водяные мельницы и аптеки.

Пленные немцы Первой и Второй мировых войн участвовали в строительстве Ижевска.