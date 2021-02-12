Instagram будет навсегда удалять аккаунты за оскорбления

Instagram будет навсегда удалять аккаунты за оскорбительные посты. Контролировать ситуацию будут не сами пользователи, а модераторы. Лишить аккаунта могут в том числе за написанное в директе. При этом администрация соцсети уверяет, что читать переписку не собирается. Сообщение проверят, если человек отметит его как оскорбительное.

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