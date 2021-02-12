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MEGOGO Studios выпустили тизер к фильму-комедии 2021 года «Непослушник»

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MEGOGO Studios завершила основной блок съемочного периода комедии «Непослушник» и представила фильм про любовь к себе, людям и социальным сетям.

«Непослушник» стал первым художественным фильмом в современной истории российского кинематографа, который получил разрешение на съемку в действующих церквях. Съемки картины и сценарий согласованы с патриаршим советом по культуре и Шуйской епархией, которая назначила консультанта для проекта и рекомендовала внести корректировки в сценарий, но они касались не сюжета, а быта в монастырях.

По сюжету фильма известный ютуб-пранкер Дима в погоне за популярностью в Сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать, — маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.

Режиссером фильма выступил Владимир Котт («Идеальная семья», «Заступники»), оператором стал Денис Панов («Идеальная семья», «Кухня»). Главные его роли исполнили: Виктор Хориняк («Последний богатырь»), Таисия Вилкова («Гоголь. Начало»), Аглая Тарасова («Лёд», «Лед 2»), Юрий Кузнецов («Огонь», «Елки последние»), Максим Лагашкин («Жуки», «(Не)Идеальный мужчина»).

Смотрите в кино в 2021 году. Тизер фильма доступен на YouTube.

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