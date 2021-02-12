Астраханца осудят за кражу пожертвований из храма

В Астраханской области завершили расследование уголовного дела по похищению денег из храма Вознесения Господня в городе Харабали.

В полицию обратился священник этой церкви. Он рассказал, что деньги пропали из двух ящиков для пожертвований. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался ранее не раз судимый местный житель.

В день совершения преступления он помогал служителям поливать деревья. Закончив работу, мужчина проник в храм, разбив стекло в одном из окон. В общей сложности он украл 6,1 тыс. рублей. Через день он тем же путем вновь залез в храм и похитил еще около 1,5 тыс. рублей.

Все похищенные деньги грабитель потратил на сигареты и выпивку.

Материалы уголовное дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, пишет «Астрахань-24».