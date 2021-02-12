МЧС развернуло пункты обогрева для водителей на трассе в Забайкалье

В Тульской области развернуты пункты обогрева для водителей. Четыре палатки установлено на трассе М-2, на М-4 их две. Пункты обогрева работают в круглосуточном режиме. МЧС развернуло пункты обогрева на трассе в Забайкалье, сообщает телеканал «Известия». В регионе ожидается резкое похолодание и усиление ветра. Силы МЧС дежурят на сложном участке дороги в Читинском районе. В ближайшее время в Забайкалье по прогнозу ожидается понижение температурного фона на 10 °С. До вечера 12 февраля ветер может усилиться до 15–20 м/с.

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