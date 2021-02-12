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«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов с Дальнего Востока

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Открыта продажа льготных билетов на Дальний Восток, сообщает телеканал «Известия». Перелет в один конец обойдется в 10 200 рублей включая все таксы и сборы.

Воспользоваться услугой могут жители Дальневосточного федерального округа. Для оформления билета нужно предоставить регистрацию по месту жительства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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